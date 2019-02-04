شكرا لقرائتكم خبر عن منظمات غير حكومية تطلب بالتحقيق في حملة الصين ضد المسلمين في شينجيانغ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (جنيف)

دعت جماعات حقوقية، اليوم (الاثنين)، الأمم المتحدة إلى إرسال محققين إلى مقاطعة شينجيانغ شمال غرب الصين، للتحقيق في الاعتقال الجماعي لاتنية الاويغور وغيرها من الأقليات المسلمة.

وقال كينيث روث رئيس منظمة هيومن رايتس ووتش في جنيف أن «الإساءة التي تحدث في شينجيانغ اليوم شديدة لدرجة أنها تتطلب تحركاً دولياً».

ونشرت هيومن رايتس ووتش وأكثر من 12 منظمة أخرى تُعنى بحقوق الإنسان ومنظمات مجتمع مدني من بينها منظمة العفو الدولية ومؤتمر الايغور العالمي، مناشدة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تطلب فيها إرسال بعثة تقصي حقائق إلى المنطقة.