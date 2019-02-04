شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجيبوتي يستقبل الوزير قطان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (جيبوتي) استقبل الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، اليوم (الاثنين)، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، الذي نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير استقبل الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، اليوم (الاثنين)، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، الذي نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - لفخامته. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية جيبوتي وسبل تعزيزها في كافة المجالات.



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