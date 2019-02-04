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أعلنت مديرية شرطة صلاح الدين بالعراق، اليوم الاثنين، عثور قوات قسم مكافحة المتفجرات -بالتعاون مع قوة تابعة لها وخلال حملة لتفتيش منطقة الديوم غرب قضاء تكريت- على 20 عبوة ناسفة مضادة للدروع.

وذكرت المديرية أنه تم العثور على 20 عبوة مضادة للدروع وعبوات أخرى تحتوي على “نترات الأمونيا” من مخلفات عصابات داعش الإرهابية، مشيرة إلى أن القوات تمكنت من تفكيك العبوات وتفجيرها تحت السيطرة.

وكانت المديرية العامة للاستخبارات والأمن بالعراق قد أعلنت في وقت سابق العثور على عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق الرابط بين منطقة الناعمة وجلام البوعجيل في قضاء تكريت.

كانت هذه تفاصيل خبر العثور على 20 عبوة ناسفة مضادة للدروع من مخلفات داعش بالعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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