شكرا لقرائتكم الاتحاد الأوروبي قلق بشدة من صواريخ إيران الباليستية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الاتحاد الأوروبي إنه "قلق بشدة" من أنشطة الصواريخ الباليسيتة الإيرانية ويدعو إيران للإحجام عن تلك الأنشطة لا سيما إطلاق صواريخ باليستية.

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