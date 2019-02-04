شكرا لقرائتكم رقم هزيل.. هذا ما حققه فيسبوك بعامه الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رغم مشاكله المتلاحقة وفضائح انتهاك خصوصية المستخدمين وتسريب المعلومات، يعتبر Facebook قصة نجاح تاريخية بدأت منذ 15 عامًا في غرفة نوم طلاب في جامعة #هارفارد وهو يربط الآن ما يقرب من واحد من كل شخصين يبلغان من العمر 13 عامًا وأكثر في العالم باستثناء الصين، حيث يُحظر فيسبوك.

وبجانب الشهرة الشعبية، كان النجاح المالي، كبيراً أيضاً فمنذ عام 2012 وعندما أجرت الشركة طرحها العام الأولي، ثارت حولها شكوك. وفي ذلك العام، أعلنت شركة فيسبوك عن ربح قليل قدره 53 مليون دولار، وهو ما بات ينظر إليه بالرقم الهزيل مقابل 22 مليار دولار حققتها شركة فيسبوك كأرباح صافية عن العام الماضي، وهو ما يعني مضاعفة للأرباح بأكثر من 400 مرة منذ إدراج سهم الشركة بالبورصة.

ومنذ ذلك الحين، أثبت فيسبوك أنه وسيلة إعلانية فعالة للغاية. وقد نمت الإيرادات، وكلها تقريبا من الإعلان، بنسبة 37% في العام الماضي، إلى 55.8 مليار دولار بأكثر مما حققته الشركات الصناعية القوية مثل #كاتربيلر و #لوكهيد_مارتن.

ومع المحتوى الذي تم إنشاؤه مجانًا من قبل المستخدمين، فإن الشركة ربحت أكثر من 22 مليار دولار العام الماضي.

لقد عرف المشككون في عام 2012 فيسبوك وكانت إعلاناته شائعة على أجهزة الكمبيوتر، لكنهم كانوا قلقين بشأن قدرة الشركة على الازدهار مع تزايد اعتماد المستخدمين على الهواتف الذكية.

وبدأ فيسبوك بعرض الإعلانات على مستخدمي الهواتف المحمولة في مارس 2012، قبل شهرين من الطرح العام للأسهم. وفي ذلك العام كان 11% فقط من عائدات الإعلانات تأتي من أجهزة الجوال. وفي العام الماضي، حقق موقع Facebook الغالبية العظمى من عائدات الإعلانات (93%) تأتي من أجهزة الهاتف المحمول بحسب موقع "وايرد" المتخصص بأخبار التقنية والأعمال.

يعد فيسبوك حالياً، الشركة السادسة الأكثر قيمة بالعالم، والتي تقدر قيمة أسهمها بأكثر قليلاً من 475 مليار دولار.

وقد ارتفعت الأسهم أكثر من 4 أضعاف، حتى بعد انخفاض حاد في النصف الثاني من عام 2018. وإذا كنت قد وضعت 100 دولار في الاكتتاب العام، لفيسبوك فسيكون لديك الآن بقيمة 436 دولار.

وأنهى فيسبوك العام 2018 بتحقيق أرباح صافية بقيمة 22.11 مليار دولار، بزيادة 39% مقارنة بالعام السابق.

ويبلغ عدد المستخدمين النشطين للموقع يوميا 1.5 مليار شخص بجميع أنحاء العالم، ويصل العدد الشهري إلى 2.3 مليار شخص، ما يعني أن نحو ثلث البشر يدخلون للموقع مرة على الأقل شهريا.

وفي المتوسط، ربحت الشركة 7.37 دولارات خلال كل ثلاثة أشهر من كل متصفح للفيسبوك.

وفي الربع الأخير من العام الماضي، حقق فيسبوك إيرادات تصل إلى 16.9 مليار دولار، بزيادة بنسبة 30% على أساس سنوي، وذلك بالرغم من فضائح خصوصية البيانات، الأمر الذي جعلها تتغلب على تقديرات محللي وول ستريت البالغة 16.4 مليار دولار.

وتواصل أرباح فيسبوك وعدد مستخدميها في الزيادة، وذلك بالرغم من مواصلة إضافتها لمستخدمين نشطين يوميًا بشكل أبطأ مما كانت عليه في السابق.

وسجلت فيسبوك خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2018 ما يصل إلى 2.32 مليار مستخدم نشط شهريًا، بزيادة بنسبة 2.2% بالمقارنة مع عدد 2.27 مليار في الربع الأخير.

وأضافت المنصة مليون مستخدم يومي نشط في الولايات المتحدة وكندا، وهذه هي المرة الأولى التي يرتفع فيها هذا الرقم منذ الربع الأول من عام 2018، فيما أضافت فيسبوك 3 ملايين مستخدم يومي نشط في أوروبا بعد فقد المستخدمين هناك خلال الربعين الأخيرين.

وقالت فيسبوك إن عائلة تطبيقاتها تشهد 2.7 مليار مستخدم نشط شهريًا على مستوى العالم، مما يشكل ارتفاعا بالمقارنة مع رقم 2.6 مليار في الربع الأخير.