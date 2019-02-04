جدول الأعمال اليومي لترمب يظهر ساعات طويلة بدون أي نشاط معلن

اسماء السيد - واشنطن: كشف نشر جدول الأعمال اليومي "الخاص" لدونالد ترمب خلال الأشهر الثلاثة الماضية وجود ساعات طويلة بدون أي نشاط معلن، إلا أن فريق عمله يؤكد أن الرئيس الاميركي يعمل بالفعل "بشكل شاق".

وبحسب الوثائق التي نشرت على موقع "أكسيوس"، فإن الساعات الخمس الأولى من النهار لترمب توضع عادة تحت خانة "عمل تنفيذي"، وهي عبارة فضفاضة قد تجد لها تفسيرات عدة.

إلا أن الشيء الأكيد ان الرئيس الاميركي الـ 45 متابع نهم للقنوات التلفزيونية، بدليل تغريداته التي تأتي في أحيان كثيرة ردا على برامج تبثها هذه القنوات، خصوصا شبكة "فوكس نيوز" المفضلة لديه والأقرب الى توجهاته.

واعتبر البيت الابيض أن اعتبار هذا الفترة "للعمل التنفيذي" وقتا حرا ينطوي على كثير من التجني.

وقالت مادلين وسترهوت المستشارة القريبة من ترمب في البيت الابيض "إن تسريب جدول الأعمال اليومي هو سوء استغلال معيب للثقة".

وأضافت في تغريدة على تويتر "ما لم يتطرقوا اليه هو مئات الاتصالات واللقاءات التي يجريها او يشارك فيها يوميا"، مضيفة "أن هذا الرئيس يعمل بشكل شاق لخدمة الأميركيين أكثر من أي رئيس آخر خلال التاريخ الحديث".

وليوم الإثنين كان جدول أعمال ترمب الرسمي على غرار بقية أيام الاسبوع الماضي عبارة عن سطرين بسيطين:

11،45: الرئيس يستمع لتقرير أجهزة الاستخبارات.

12،45: الرئيس يتناول طعام الغداء مع نائب الرئيس.