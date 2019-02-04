ترند الموجز| تفاصيل التعديلات الدستورية والمواد المراد تعديلها..وتحذير شديد من طقس الثلاثاء..وصفعة قوية من الداخلية..وانجاز جديد لصلاح..وموعد مباراة الأهلي وإنبي

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، "حرارة عالية وأتربة وسيول".. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء "الغريب"، والتفاصيل الكاملة لـ "التعديلات الدستورية".. والمواد المراد تعديلها.. وتحركات البرلمان.. وعمرو أديب يعلق ويكشف موعد الاستفتاء، والداخلية توجه صفعة جديدة للإرهاب، وجائزة جديدة لصلاح، وموعد مباراة الأهلي وإنبي.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل والغيابات.. ومفاجآت في قائمة لاسارتي.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:

"حرارة عالية وأتربة وسيول".. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء "الغريب"

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الثلاثاء، يشهد تقلبات جوية حادة، تبدأ بارتفاع كبير في درجات الحرارة، مرورا بأتربة ورمال، ثم أمطار تصل لحد السيول في بعض المناطق.

وقالت الأرصاد إن الثلاثاء يشهد ارتفاعاً آخر في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على باقي الأنحاء نهارا بارد ليلا.

وأضافت الهيئة في بيان لها: "تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على أغلب الأنحاء تكون رعدية أحيانا وتصل لحد السيول على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، كما تنشط الرياح الجنوبية الشرقية المثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد والمناطق المكشوفة من الوجة البحري والقاهرة وشمال الصعيد، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحه البحرية هناك".

وعن حالة البحر المتوسط فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من 2.5 متر إلى 3، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء على بعض المدن:

القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 16

الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 13

مطروح العظمى 19 درجة والصغرى 13

سوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 14

قنا العظمى 33 درجة والصغرى 15

أسوان العظمى 34 درجة والصغرى 17

سانت كاترين العظمى 19 درجة والصغرى 7

وكانت الأرصاد، قد حذرت من تقلبات جوية خلال هذا الإسبوع، تصل ذروتها الأربعاء، حيث ستنخفض الحرارة وستتعرض البلاد لأمطار غزيرة ورعدية، تصل لحد السيول على بعض المناطق.

وقالت الأرصاد، في بيان لها، إنه من المتوقع أن تشهد البلاد، الإثنين والثلاثاء، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، لتكون أعلى من معدلاتها بقيم تتراوح من 7-8 درجات مئوية عن المعدل الطبيعي لها.

وأضافت الهيئة، أن هذا الارتفاع سيبلغ ذروته يوم الثلاثاء، مصحوبا بنشاط الرياح الجنوبية على شمال وغرب البلاد وسيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق المكشوفة، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وشددت الأرصاد على أن درجات الحرارة ستنخفض يوم الأربعاء، بقيم تتراوح من 9-10 درجات مئوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة اعتبارا من الثلاثاء وحتى نهاية الفترة يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية أحيانا على أغلب الأنحاء، وقد تصل لحد السيول على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء ومنطقة خليج السويس، على أن تنحصر فرص سقوط الأمطار الجمعة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وجنوب البلاد.

ونصحت الهيئة خلال تلك الفترة بعدم تخفيف الملابس، وتجنب ممارسة الأنشطة البحرية خاصة على البحر المتوسط، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة، نظرا لانخفاض الرؤية أثناء سقوط الأمطار.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال تلك الفترة فهي كالآتي:

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء من 26 إلى 28 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغريبة من 24 إلى 26 درجة مئوية.

محافظـات الوجه البحري والقاهرة من 27 إلى 31 درجة مئوية.

محافظـات شمال الصعيـد من 29 إلى 32 درجة مئوية.

محافظات جنوب الصعيـد من 30 إلى 33 درجة مئوية.

محافظات جنوب ســيناء من 25 إلى 28 درجة مئوية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة يومي الأربعاء والخميس فهي كالاتي:

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء من 20 إلى 18 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغريبة من 18 إلي 17 درجة مئوية.

محافظـات الوجه البحري والقاهرة من 20 إلى 19 درجة مئوية.

محافظـات شمال الصعيـد من 21 إلى 20 درجة مئوية.

محافظات جنوب الصعيد من 30 إلى 29 درجة مئوية.

محافظات جنوب سـيناء من 27 إلى 25 درجة مئوية.

وأهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالمسؤولين في المحافظات باتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لمثل هذه الحالات خاصة في المناطق المعنية بالسيول هذا، ويمكن الاتصال بالهيئة للاستفسار عن حالة الطقس المتوقعة على مدار الـ 24 ساعة على التليفون الأتي 24646721.

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التفاصيل الكاملة لـ "التعديلات الدستورية".. والمواد المراد تعديلها.. وتحركات البرلمان.. وعمرو أديب يعلق ويكشف موعد الاستفتاء

انطلقت بشكل رسمي، رحلة مجلس النواب المصري، نحو تعديل عدد من مواد الدستور الحالي، بعد أن تقدمت الأغلبية البرلمانية بمقترحات التعديلات الدستورية، ليحيلها بدوره رئيس المجلس إلى اللجنة العامة.

البداية

في البداية تقدم الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس "ائتلاف دعم مصر"، زعيم الأغلبية في مجلس النواب، الأحد، بطلب رسمي موقع من خمس عدد نواب البرلمان إلى رئيس المجلس على عبد العال، يقترح عددا من التعديلات على الدستور.

ملحوظة: تنص المادة 226 من الدستور المصري على أن لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا، أو جزئيا بأغلبية أعضائه.

رئيس النواب يحيل الطلب اللجنة العامة

بعد ذلك أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، طلب تعديل بعض مواد الدستور إلى اللجنة العامة، للنظر في مدى توافر الأحكام الدستورية في هذا الطلب، وإعداد تقرير لعرضه على المجلس.

وقال عبد العال، في بيان نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن اجتماع اللجنة العامة سيكون مقصورا على رؤساء اللجان النوعية، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ولا حضور للحكومة في هذا الاجتماع، لأن التعديل مقدما من نواب البرلمان.

البرلمان يعلن 7 مبادئ يقوم عليها التعديل

وعقب قرار الإحالة، أصدر البرلمان، بيانا رسميا يكشف أهم المبادئ التي يقوم عليها التعديل، وجاءت كالتالي:

1- دعم المرأة، ودعم تمثيل الشباب، والمسيحيين، والأشخاص ذوى الإعاقة، والمصريين المقيمين في الخارج بنصوص ثابتة وراسخة لا تقبل التأويل.

2- إنشاء غرفة ثانية للبرلمان "مجلس الشيوخ".

3- معالجة القصور الشديد في تحديد مدة تولي رئاسة الجمهورية، لتصبح ست سنوات بدلا من أربع سنوات.

4- استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية.

5- إجراء بعض الإصلاحات في نظام اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية العليا.

6- أظهر الواقع العملي أن للجهات والهيئات القضائية شؤونا مشتركة يتعين أن يقوم عليها مجلس تنسيقي يرأسه السيد رئيس الجمهورية بوصفه رئيساً للبلاد.

7- تتعين إعادة النظر في صياغة مهمة القوات المسلحة بما يعكس انحيازها لخيارات الشعب.. وهذا يقتضى إعادة النظر في طريقة تعيين وزير الدفاع.

وإعمالاً لحكم المادة 142 من اللائحة الداخلية للمجلس أرجأت اللجنة استكمال أعمالها إلى جلسة لاحقة يتم فيها عرض وتلاوة مشروع تقريرها الذى ستعده فى هذا الشأن، والذى سيتضمن رأيها فى مدى توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة 226 من الدستور، ومبدأ التعديل، فإذا وافقت عليه اللجنة بأغلبية أعضائها بعد مناقشته، يتم تقديم التقرير إلى المجلس الموقر لمناقشته.

ودعا رئيس مجلس النواب اللجنة العامة للاجتماع صباح يوم الثلاثاء 5 من فبراير 2019 لاستكمال المناقشة.

نص مقترح التعديلات الدستورية

وفي سياق متصل، نشرت وسائل إعلام نص مقترح التعديلات الدستورية، الذي قدمه "ائتلاف دعم مصر"، وجاء كالتالي:

مادة 102 فقرة أولى:

يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة.

مادة 102 فقرة 3:

ويبين القانون شروط الترشخ الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

مادة 140 فقرة أولى:

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مجدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

مادة انتقالية:

يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور.

مادة 160 فقرة أولى:

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس لوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.

مادة 160 فقرة أخيرة:

ولايجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.

مادة 185:

تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيا في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها.

ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشهم مجالسهم العليا من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

ويقوم على شئونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدل ويختص بالنظر في شروط تعيين أغضاء الجهات والهيئات، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به.

المادة 189 فقرة ثانية:

ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

المادة 190:

مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

مادة 193 فقرة 3:

ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤه بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

المادة 200 الفقرة الأولى:

القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاج والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومتكسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

مادة 204 فقرة 2:

ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي مثل اعتداء على المنشآت اعسكرية أ معسكرات القوات المسلحة أو في حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلختها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل إعتداء مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.

مادة 234:

يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

مادة 243:

تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائمًا، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.

مادة 244:

تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين بالخارج تمثيلا ملائما، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.



فيما نصت المواد المستحدثة على

مادة (...)

- لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم وأم يقيل استقالتهم.

وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد ١٤١ و ١٤٤ و ١٤٥ و ١٧٣

مادة (...)

- يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مباديء ثورتي ٢٥ يناير _٣٠ يونيو، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته

مادة (...)

- يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلي:

الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور

مشروعات القوانين المكملة للدستور

مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية

ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس مت موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.​

مادة (...)

- يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ٢٥٠ عضوا وتكون مدة المجلس خمس سنوات.

وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي وتجرى الانتخابات طبقا لما ينظمه القانون.

مادة (.....)

_ يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصرا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

وبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويحوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

مادة (....)

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب



مادة (....)

رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.

مادة(.....)

تسري في شأن مجلس الْيَوْمَ الأحكام الواردة بالدستور في المواد "103- 104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121- فقرة "1و2"، 132-133-134-136-137"

أديب يعلق ويكشف موعد الاستفتاء

من جانبه علق الإعلامي عمرو أديب، على إحالة رئيس مجلس النواب، التعديلات الدستورية إلى اللجنة العامة، قائلا: "قطار تعديل الدستور انطلق".

وأضاف أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن هناك 7 نقاط ترتكز عليها تعديلات الدستور، وأن مجلس النواب سيواصل دراسة التعديلات يوم الثلاثاء، لافتا إلى مناقشة بنود التعديل ستستمر لمدة 120 يوما.

وأكد الإعلامي أن هناك آلية طويلة لمناقشة بنود تعديل الدستور، متوقعا أن يتم إجراء الاستفتاء على التعديلات خلال شهر مايو أو يونيو.

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الداخلية توجه صفعة جديدة للإرهاب

أعلنت وزارة الداخلية عن نجاحها في القضاء على خلية إرهابية، ومصرع 7 من عناصرها، عثر بحوزتهم على متفجرات، في مداهمات أمنية بالعريش.

وقالت الوازرة في بيان لها، الإثنين: "تمكن قطاع الأمن الوطني، من رصد بؤرة إرهابية، تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات ضد المنشآت الهامة والحيوية بإحدى المناطق النائية بمدينة العريش".

وأكدت الداخلية إنه بمداهمة تلك البؤرة بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران بكثافة على قوات الشرطة، وتم التعامل معها ما أسفر عن مصرع 7 منهم، والعثور بحوزتهم على 2 بندقية آلية و3 بندقية خرطوش، و3 عبوات متفجرة.

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جائزة جديدة لصلاح

فاز محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، الإثنين، بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج، عن شهر يناير، من رابطة اللاعبين المحترفين.

ويأتي فوز النجم المصري بالجائزة للمرة الثانية على التوالي، بعد أن حصدها في شهر ديسمبر، بعدما سجل خلاله 6 أهداف وصنع 4، في 7 مباريات خاضها مع ليفربول في الدوري.

وتفوق صلاح في يناير على كل من ثلاثي مانشستر يونايتد الإسباني ديفيد دي خيا، والفرنسي بول بوجبا والإنجليزي ماركوس راشفورد، بجانب الألماني ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي، وتروي ديني لاعب واتفورد.

وسجل "مو" 3 أهداف خلال 4 مباريات في يناير، بواقع هدف في مرمى برايتون، وهدفين في شباك كريستال بالاس.

ويتربع الفرعون المصري على عرش قائمة هدافي الدوري بـ16 هدفا، متفوقا على أوباميانج بهدف.

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موعد مباراة الأهلي وإنبي.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل والغيابات.. ومفاجآت في قائمة لاسارتي

يستضيف إنبي، نظيره الأهلي، في السادسة مساء الثلاثاء، على استاد بتروسبورت، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ13، من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء منتشيا بفوزه منذ أيام على سيمبا التنزاني بخماسية نظيفة، في دوري أبطال إفريقيا، إذ قدم لاعبو المارد الأحمر واحدة من أفضل مبارياتهم هذا الموسم.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري، برصيد 33 نقطة من 16 مباراة فقط، فيما يأتي إنبي في المركز الـ14بـ 21 نقطة.

مفاجآت بقائمة الأهلي

وفي سياق متصل أعلن الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، قائمة فريقه لمواجهة إنبي.

وضمت قائمة الأهلي 19 لاعبا هم : -

شريف إكرامي – محمد الشناوي – سعد سمير – أيمن أشرف – محمد هاني – محمود وحيد – علي معلول – حسام عاشور – هشام محمد – ناصر ماهر – عمرو السولية – كريم نيدفيد – جيرالدو دا كوستا – حسين الشحات – صلاح محسن – جونيور أجاي – رمضان صبحي – أحمد حمودي – باسم علي.

وشهدت القائمة عودة رمضان صبحي بعد تعافيه من الإصابة، فيما يغيب حمدي فتحي وياسر إبراهيم وأزارو ومروان محسن ومحمد محمود، وأحمد فتحي ومحمد نجيب وليد سليمان، وأحمد الشيخ للإصابة، كما تم استبعاد صالح جمعة ورامي ربيعة لأسباب فنية.

التشكيل المتوقع

ومن المتوقع أن يبدأ لاسارتي، اللقاء بتكشيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني وسعد سمير وأيمن أشرف وعلي معلول

الوسط: عمرو السولية ونيدفيد وناصر ماهر وحسين الشحات ورمضان صبحي.

الهجوم: أجاي

القنوات الناقلة للدوري

القنوات الناقلة لمنافسات الدوري المصري، هي مجموعة قنوات أون سبورت، وقناة "النيل" للرياضة.

تردد أون سبورت

القمر نايل سات

التردد H 10853

معدل تصحيح الخطأ 5/6

معامل الترميز 27500

تردد قناة النيل رياضة Nile Sport على نايل سات

التردد : 11842

الاستقطاب :افقي

معدل الترميز :27500

معامل تصحيح الخطا:4/3

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