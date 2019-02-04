رئيس الجامعة الأنطونية التقى الحريري: نتمنى أن ينعكس شكيل الحكومة خيرا على لبنان

لفت رئيس ​الجامعة الأنطونية​ الأب ​ميشال جلخ​، بعد لقائه على رأس وفد من الرهبان والعمداء والأساتذة في الجامعة، رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، في "​بيت الوسط​"، إلى أنّ "الوفد هنأ الحريري بتشكيله الحكومة، مشيدًا بالجهود الّتي بذلها والتضحيات الّتي قدّمها من أجل ولادة حكومة تليق بال​لبنان​يين جميعًا، على اختلاف توجّهاتهم السياسية وانتماءاتهم".

وأوضح "أنّه تمنّى خلال اللقاء، أن ينعكس ​تشكيل الحكومة​ خيرًا على لبنان، وأن يأخذ الله بيد الحريري لينجح في جهوده الّتي تصبّ في النهوض ب​الوضع الاقتصادي​ والمعيشي".

أمّا النائب السابق ​خالد الضاهر​، فركّز اثر لقائه الحريري، على أنّ "لا شكّ أنّ تشكيل الحكومة هو بادرة إيجابية في البلد، ولا سيما بعد هذا المخاض الطويل، وهذا الحدث اليوم أعطى دفعة قوية"، مبيّنًا "أنّنا نقف جميعًا إلى جانب الحريري في مهمّته الوطنية وتفعيل حكومة الوحدة الوطنية، بما يؤدّي إلى تعزيز الاستقرار الداخلي وتحسين الوضع الاقتصادي والنهوض بالبلد في هذه المرحلة الصعبة".

وأكّد أنّ "من هنا، فإنّ كلّ الحرتقات والإساءات الّتي تستهدف الحريري أو تسعى إلى عرقلة عمل الحكومة، هي أمور تضرّ بالمصلحة الوطنية ككل"، مطالبًا كلّ الأفرقاء "الإقلاع عن هذه الممارسات الضارة والمؤذية بحقّ ​الشعب اللبناني​ ومصلحة البلد.". ونوّه إلى أنّ "وقوفنا إلى جانبه هو واجب وطني وأخلاقي".