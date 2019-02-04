جنبلاط عرض مع ريتشارد للتطورات السياسية في لبنان والمنطقة

التقى رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" ​وليد جنبلاط​، في دارته في كليمنصو، السفيرة الأميركية ​إليزابيث ريتشارد​، في حضور وزير الصناعة ​وائل أبو فاعور​، وعرض معها للتطورات السياسية الراهنة في ​لبنان​ والمنطقة.

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