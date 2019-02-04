سفير لبنان في فرنسا نظم أمسية شعرية للاحتفال مع أبناء الجالية بحلول العام الجديد

نظّم سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان، أمسية شعرية، للاحتفال مع أبناء الجالية بحلول العام الجديد.
شارك في إحياء هذه المناسبة، عدد من الشعراء اللبنانيين باللغتين العربية والفرنسية، وهم: السفير السابق صلاح ستيتية، الكاتبة ڤينوس خوري غاتا والشاعر أدونيس.
وقد ألقى كلٌّ من المدعوين أشعاره على الحضور، بينما قرأت الفنانة دارينا الجندي أشعارًا باللغتين الفرنسية والعربية (الفصحى والعامية)، في تحية إلى كبار الشعر اللبناني من ناديا تويني وميشال شيحا وساميا توتنجي (باللغة الفرنسية) إلى أنسي الحاج وشوقي بزيغ (باللغة العربية) وسعيد عقل وطلال حيدر (بالعامية). كما ألقى شاعر إيليا أبو ماضي إحدى قصائده.
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