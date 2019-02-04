خارجية إستونيا تعترف بغوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا

أعلنت وزارة الخارجية الإستونية، في بيان عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عن الإعتراف "بخوان غوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا"، مشيرة إلى أنه "للشعب الفنزويلي كل الحق في اختيار قادته بحرية وبشكل ديمقراطي وأن يقرر مستقبله، ونتوقع من غوايدو الدعوة إلى انتخابات رئاسية وعادلة ونزيهة".
ورفض الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، من جانبه، في وقت سابق من اليوم، مرة أخرى الإنذار الذي انتهى يوم أمس الأحد، من عدد من الدول الأوروبية للدعوة لانتخابات رئاسية جديدة في الجمهورية البوليفارية.
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