أعرب الإتحاد الاوروبي عن "قلقه الشديد من أنشطة ​الصواريخ​ الباليستية ال​إيران​ية"، داعيا إيران الى "الاحجام عن انشطة إطلاق الصواريخ الباليستية". واتهم الإتحاد الاوروبي إيران بـ"تصدير تكنولوجيا باليستية لميليشيات في المنطقة"، لافتاً الى أن "إيران نزود جهات غير حكومية في ​سوريا​ و​لبنان​ بالسلاح".

كانت هذه تفاصيل خبر الإتحاد الاوروبي يعرب عن قلقه الشديد من أنشطة الصواريخ الباليستية الإيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.