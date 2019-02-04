خارجية أميركا تطلب من الدول استعادة مواطنيها المقاتلين من سوريا ومحاكمتهم

طالبت وزارة ​الخارجية الأميركية​ دول ​العالم​ استعادة مواطنيها المقاتلين في صفوف التنظيمات المسلحة من ​سوريا​ ومحاكمتهم. ولفتت الخارجية الأميركية إلى أنه "على الرغم من تحرير أغلب الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم "داعش" في ​العراق​ وسوريا فإن هذا التنظيم يبقى يشكل تهديدا إرهابيا كبيرا".

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