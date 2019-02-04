السلطات الدنماركية تطرد موظفين في هواوي وتحذير نروجي من المجموعة

أمرت السلطات الدنماركية بطرد موظفين يعملان لدى مجموعة "هواوي" الصينية العملاقة للاتصالات نظرا لعدم امتلاكهما الأوراق اللازمة للإقامة والعمل في البلاد، وفق ما أعلنت ​الشرطة​، وبشكل متزامن، أصدر جهاز الاستخبارات النروجي الاثنين تحذيرا بشأن هواوي.

وكشف مصدر في شرطة العاصمة الدنماركية لوكالة فرانس برس أن "شرطة كوبنهاغن نفذت عملية تدقيق روتينية لتصاريح العمل والإقامة" في مكاتب هواوي.