أمرت السلطات الدنماركية بطرد موظفين يعملان لدى مجموعة "هواوي" الصينية العملاقة للاتصالات نظرا لعدم امتلاكهما الأوراق اللازمة للإقامة والعمل في البلاد، وفق ما أعلنت الشرطة، وبشكل متزامن، أصدر جهاز الاستخبارات النروجي الاثنين تحذيرا بشأن هواوي.
وكشف مصدر في شرطة العاصمة الدنماركية لوكالة فرانس برس أن "شرطة كوبنهاغن نفذت عملية تدقيق روتينية لتصاريح العمل والإقامة" في مكاتب هواوي.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الدنماركية تطرد موظفين في هواوي وتحذير نروجي من المجموعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.