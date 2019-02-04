رئيس وزراء اليونان يحث الاتحاد الأوروبي على دعم تركيا بشأن اللاجئين

دعا رئيس الوزراء اليوناني ​أليكسيس تسيبراس​ ​الاتحاد الأوروبي​ إلى "بذل كل ما في وسعه لدعم ​تركيا​ التي تستضيف حاليا 4 ملايين لاجئ".

وفي مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية، لفت تسيبراس إلى "أنني أؤمن أن تركيا تحملت العبء الأكبر باستضافة 4 ملايين لاجئ، يجب أن يعترف بذلك ​المجتمع الدولي​، وعلى الاتحاد الأوروبي بذل كل ما في وسعه لدعم جارتنا تركيا".

وذكر تسيبراس أنه "نتيجة لهذا الاتفاق، تراجع تدفق ​المهاجرين​ على نحو غير نظامي وبشكل خاص انخفض عدد من يلقون مصرعهم في بحر إيجه بشكل كبير".

وتوصلت ​الحكومة التركية​ والاتحاد الأوروبي في 18 آذار 2016 في ​بروكسل​ إلى 3 اتفاقيات مرتبطة ببعضها البعض مع الاتحاد حول ​الهجرة​، وإعادة قبول ​اللاجئين​، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك.