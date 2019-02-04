الإعدام لعصابة "قورة" و"بسبوسة" لقتلهم مواطن خلال سرقته بالإكراه بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات الجيزة، بالإعدام شنقًا لتشكيل عصابي مكون من 6 أفراد، لاتهامهم بقتل مواطن خلال سرقته بالإكراه بمنشأة القناطر بمنطقة كرداسة.

والمتهمون هم؛ السيد عبدالنور السيد، 29 سنة وشهرته "سيد قورة " "محبوس"، هاني أبو العز سعيد، 27 سنة، كهربائي سيارات، علاء علي عبدالقوي، 38 سنة، مصفف شعر، صبري سلامة عبد الرافع "هارب"، شحات سليمان عبد العظيم شهرته "أبو عبده"" هارب"، وأحمد حسن عبد ربه وشهرته "بسبوسه" "هارب".

وكشف أمر الإحالة أن المتهمون من الأول للرابع، قتلوا وآخر توفى يدعى عبد الله جمعه، المجني عليه علام مختار علي عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح أيا من تسوقه الظروف أمامهم، ووزع المتهمون فيما بينهم الأدوار وهاموا فى الأرض فسادًا قاصدين غلبة الشيطان مستقلين سيارة مستولى عليها سلفا، باحثين عن فريستهم وإذ أبصروا سيارة المدعو عبد المنعم محمد غازي ضالتهم فاستوقفوه للاستيلاء على مركبته.

وأشار أمر الإحالة إلى أنه إبان إنشغالهم بأمر تنفيذ جريمتهم تلك تصادف مرور المجني عليه الأول مستقلًا سيارته، فلما أبصروه ظنوا قدومه لعرقلة تنفيذ جريمتهم وإغاثة قائد المركبه التي يستولوا عليها، فأطلقوا عيارًا ناريًا صوب مقدمة المركبة "زجاج السيارة الأمامي" وأصيب قائد السيارة بمنطقة الرقبة وهو ما أودى بحياته.

وأضاف أمر الإحالة أن تلك الجريمة اقترنت بها جناية أخرى وهي؛ قيامهم بسرقة المبلغ المالي والهاتف المحمول والمملوكين للمجني عليه عبد المنعم محمد غازي، بالاضافة إلى سرقة سيارة عن طريق الإكراه الواقع على المجنى عليه الأول قائدها ورفقائه.