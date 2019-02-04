ارتفاع حصيلة قتلى انهيار سد فالي في البرازيل إلى 134

ذكر فريق إنقاذ، اليوم الاثنين، أن عدد قتلى كارثة انهيار سد تشغله شركة فالي للتعدين في البرازيل ارتفع إلى 134 وأن عدد من لا يزالون في عداد المفقودين يبلغ 199 شخصاً.

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