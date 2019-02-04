18 مليون إصابة جديدة بالسرطان عام 2018

وكالات:

أطلقت حملة كبيرة لمكافحة السرطان تستمر 3 سنوات تحت شعار "هذا أنا وذلك ما أستطيع فعله I am & I will".

وأوضحت تقارير الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان عام 2018، أن المرض هو السبب الرئيسي الثاني للوفاة على مستوى العالم، ومسؤول عما يقدر بنحو 9.6 مليون حالة وفاة في

عام 2018، وتعزى إليه وفاة واحدة تقريبا من أصل 6 وفيات، وأشار إلى أن ما يقرب من 70 %من الوفيات الناجمة عن السرطان تحدث في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

كما تشير الإحصاءات إلى أن العام المنصرم شهد أكثر من

18 مليون إصابة جديدة بالسرطان، من بينها حوالي 5 ملايين بسرطان الثدي وسرطانات عنق الرحم والقولون والمستقيم والفم كان من الممكن اكتشافها مبكرا وعلاجها بدرجة أكثر فعالية، ومن ثم زيادة معدلات البقاء على قيد الحياة.

ويعزى حوالي ثلث الوفيات الناجمة عن السرطان إلى المخاطر السلوكية والغذائية الرئيسية الخمسة: ارتفاع مؤشر كتلة الجسم، وانخفاض تناول الفاكهة والخضراوات، ونقص النشاط البدني، وتعاطي التبغ والكحوليات.