الرئيس العراقي يؤكد دور الأمم المتحدة في دعم الديمقراطية

وكالات:

أعلن رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، اليوم الإثنين، على دور مهم للأمم المتحدة في دعم العملية الديمقراطية في العراق.

وأشاد الرئيس صالح- خلال استقباله في قصر السلام

ببغداد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت- بجهود بعثة الأمم المتحدة ودعمها للعراق في ترسيخ حالة التعايشالسلمي بين العراقيين، مؤكداً أهمية دور المنظمة بمساهمتها في تقديم العون والمساعدة للمهجرين وإعادة النازحين إلى ديارهم، حسبما أفادت قناة (الإخبارية) العراقية.



من جهتها، أكدت بلاسخارت مساندتها للحكومة العراقية ودعم المشاريع والبرامج الخدمية في البلاد.