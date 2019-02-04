الرئيس العراقي يؤكد دور الأمم المتحدة في دعم الديمقراطية

أعلن رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، اليوم الإثنين، على دور مهم للأمم المتحدة في دعم العملية الديمقراطية في العراق.
وأشاد الرئيس صالح- خلال استقباله في قصر السلامببغداد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت- بجهود بعثة الأمم المتحدة ودعمها للعراق في ترسيخ حالة التعايش
من جهتها، أكدت بلاسخارت مساندتها للحكومة العراقية ودعم المشاريع والبرامج الخدمية في البلاد.
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