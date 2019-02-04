- 1/2
- 2/2
أعلنت إيران اليوم الاثنين عن تزويد صاروخ "خرمشهر" الباليستي، والذي يعد أحدث وأقوي الصواريخ الباليستية الايرانية برأس حربي من النوع الموجه بواسطة جنيحات مركبة علي الرأس الحربي، وذلك في إطار سعيها للحصول علي قوة صاروخية متطورة.
والنموذج من الرؤوس الحربية كان قد تم تزويده في صواريخ سابقة خلال الاعوام المنصرمة، مثل صواريخ "عماد ، قدر و قيام".
والصاروخ "خرمشهر" يعد أحدث صاروخ باليستي ايراني وكان قد تم عرضه للمرة الأولى في مراسم استعراضالقوات المسلحة قبل عدة أشهر في الذكرى السنوية للدفاع المقدس.
ويبلغ مدى هذا الصاروخ 2000 كيلومتر ويستخدم فيه الوقود السائل وهو صاروخ "أرض-أرض" بطول 13 م وقطر 1.5م ووزنه نحو 20 طنًا.
وكان الرأس الحربي للنموذج الأولي لصاروخ "خرمشهر" الباليستي يبلغ 1800 كجم وبامكانه حمل عدة رؤوس حربية بدلاً عن رأس حربي واحد.
وفي تصريح أدلى به مؤخراً، قال وزير الدفاع
و في الأسابيع الماضية ، احتجت دول اوربية كفرنسا و بريطانيا علي السياسة الصاروخية الايرانية ، في حين حذرت فرنسا من إنزال عقوبات جديدة علي إيران في حالة عدم الوصول بالمفاوضات الصاروخية إلي حلول، و كان الرد الايراني علي تلك المطالب هو التمسك الشامل بسياساتها الصاروخية و عدم فتح باب المفاوضات فيها.
كانت هذه تفاصيل خبر استمرار تطوير الصواريخ الإيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.