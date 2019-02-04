استمرار تطوير الصواريخ الإيرانية

صاروخ ايراني - ارشيفية

كتب - محمد علي محمد

أعلنت إيران اليوم الاثنين عن تزويد صاروخ "خرمشهر" الباليستي، والذي يعد أحدث وأقوي الصواريخ الباليستية الايرانية برأس حربي من النوع الموجه بواسطة جنيحات مركبة علي الرأس الحربي، وذلك في إطار سعيها للحصول علي قوة صاروخية متطورة.

والنموذج من الرؤوس الحربية كان قد تم تزويده في صواريخ سابقة خلال الاعوام المنصرمة، مثل صواريخ "عماد ، قدر و قيام".

والصاروخ "خرمشهر" يعد أحدث صاروخ باليستي ايراني وكان قد تم عرضه للمرة الأولى في مراسم استعراض

القوات المسلحة قبل عدة أشهر في الذكرى السنوية للدفاع المقدس.

ويبلغ مدى هذا الصاروخ 2000 كيلومتر ويستخدم فيه الوقود السائل وهو صاروخ "أرض-أرض" بطول 13 م وقطر 1.5م ووزنه نحو 20 طنًا.

وكان الرأس الحربي للنموذج الأولي لصاروخ "خرمشهر" الباليستي يبلغ 1800 كجم وبامكانه حمل عدة رؤوس حربية بدلاً عن رأس حربي واحد.

وفي تصريح أدلى به مؤخراً، قال وزير الدفاع

الإيراني العميد أمير حاتمي إنه "خلال الاختبارات الأخيرة تمكن صاروخ بمدى 2000 كم من السقوط بدقة عالية وسط مربع بأبعاد 30 في 30 مترا، و لكن لم يصرح وزير الدفاع عما إذا كان هذا الصاروخ من طراز خرمشهر أم لا.

و في الأسابيع الماضية ، احتجت دول اوربية كفرنسا و بريطانيا علي السياسة الصاروخية الايرانية ، في حين حذرت فرنسا من إنزال عقوبات جديدة علي إيران في حالة عدم الوصول بالمفاوضات الصاروخية إلي حلول، و كان الرد الايراني علي تلك المطالب هو التمسك الشامل بسياساتها الصاروخية و عدم فتح باب المفاوضات فيها.