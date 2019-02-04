كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النظام القطري يعمل على تأسيس قناة "يمن الغد" لخدمة مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر يمنية عن توجه قطري لإنشاء قناة فضائية يمنية للتغلغل وسط المؤتمر الشعبي العام والعمل على توحيده في جبهة واحدة مع الحوثيين ضد التحالف العربي.

وأوضحت المصادر أن قطر بدأت بالفعل في إجراء تأسيس قناة يمن الغد عبر دعمها اللا محدود لرجال أعمال يمنيين وشخصيات سياسية في حزب المؤتمر الشعبي العام معروفة مواقفهم خلال الفترة الماضية

وأكدت المصادر التي فضلت عدم الإفصاح عن هويتها أن مهمة القناة هو القضاء على قناة اليمن اليوم التي تعمل الآن في صف التحالف العربي وجمع القيادات المؤتمرية في صف واحد رافضة للحرب بما يخدم المليشيات الحوثية وسيستخدمون الملف الإنساني كقضية أساسية إضافة إلى الدعوات لوقف الحرب بوضعها الحالي والاعتراف بالمليشيات الحوثية كسلطات أمر واقع.

وأشارت المصادر أن اجتماعًا عقد في سلطنة عمان بتاريخ 23 ديسمبر الماضي، بمندوب قطري مع الفريق الذي أوكلت لهم المهم بتأسيس القناة طالبهم ببث إشاعة أن الدعم عمانيًا للتمويه.

ذات المصادر كشفت أن المدعو ضياء نعمان المقبلي الذي أسس له الحوثيين ما يسمى "ائتلاف الشباب اليمني للسلام" في اغسطس 2018 بصنعاء وكذلك المدعو محمد يحيى الفقيه السابق للرئيس اليمني علي عبدالله صالح والمتهم بالتجسس عليه لصالح دول خارجية، يعملان بوتيرة عالية من أجل الإسراع في فتح هذا المشروع القطري.

وفي ديسمبر 2015 أعلن مكتب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح أن محمد يحيى الفقيه لم يعد يعمل طباع في سكرتارية الزعيم علي عبدالله صالح ولم يعد من ضمن مكتبه ولم يعد له أي علاقة بعمل مكتب الزعيم أو سكرتاريته لا من قريب ولا من بعيد.

وقالت مصادر أخرى ان شخصيات محسوبة على النظام الإيراني وأبواق قطرية أمثال العميل الأردني وحيد الطوالبة وآخرين بدوأوا يروجون للقناة على صفحاتهم الشخصية في وسائل التواصل الاجتماعي.