كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحباط محاولة تسلل للحوثيين في تعز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاضت قوات الجيش اليمني معارك عنيفة في، صباح اليوم الإثنين، مع ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة الأقروض جنوبي تعز.

واندلعت المعارك عقب محاولة الميليشيات الحوثية التسلل إلى مواقع قوات الجيش في تبة الرضعة بعزلة الاقروض المحاذية لمديرية دمنة خدير بريف تعز الجنوبي، حسب ما أورد موقع "سبتمبر نت"، اليوم الإثنين.

وأجبرت قوات الجيش اليمني العناصر الانقلابية المهاجمة على التراجع تحت نيران أسلحتها الثقيلة والمتوسطة وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح، وأسر أحدهم.

والمعارك التي استمرت لعدة ساعات تمكنت قوات الجيش خلالها إحباط عملية التسلل وشن هجوم معاكس على المواقع التي كانت الميليشيات الحوثية حاولت التمركز فيها واستعادتها بالكامل.

ونفى مصدر عسكري في اللواء "35" مدرع ما تروج له الميليشيات في إعلامها من سقوط جبهة الأقروض، مؤكداً أن قوات الجيش تتمركز في كافة مواقعها بالجبهة، بما فيها المواقع التي حاولت عناصرها التسلل إليها.

وتشهد جبهات عدة في تعز تصعيداً عسكرياً للمليشيات الانقلابية يتخلله قصفعشوائي يطال القرى والأحياء السكنية في المدينة وريفها يخلف أعداداً من الضحايا المدنيين.