كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتهاء مشاورات تشكيل الحكومة الفلسطينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت حركة فتح، اليوم الإثنين، أنها ستنهي مشاوراتها اليوم مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، حول تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، التي جاءت خلفاً لحكومة رامي الحمدالله.

وقال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني، إن "اللجنة المكلفة من مركزية فتح حول الحكومة الجديدة، ستنهي حواراتها اليوم مع مختلف الفصائل وعدد من الشخصيات المستقلة بخصوص تشكيل حكومة فصائلية".

وأشار الفتياني، إلى أن الحوارات مع عدد من الفصائل ستتم مساء اليوم، ومع تجمع الشخصيات المستقلة، لافتاً إلى أن هناك حوارات حتى مع الفصائل التي أعلنت رفضها تشكيل الحكومة.

وأضاف الفتياني، أن "الجبهة الشعبية أعلنت عدم المشاركة في الحكومة المقبلة، انطلاقاً من مواقفها السابقة بعدم المشاركة في أي حكومة فلسطينية منذ قدوم السلطة الفلسطينية، كما أعلنت الجبهة الديمقراطية أيضا عدم مشاركتها".

وتابع، أن "حزبي الشعب وفدا عادا إلى قواعدهما التنظيمية ومكاتبهما ولجانهما المركزية لاتخاذ الموقف النهائي حول المشاركة في الحكومة القادمة".

وأعلنت الجبهتان الشعبية والديمقراطية، وهما من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، رفضهما المشاركة في الحكومة الفلسطينية الجديدة، فيما أعلنت ثلاثة من فصائل المنظمة مشاركتها في الحكومة.

وترفض حركتا حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينية، وهما خارج إطار منظمة التحرير الفلسطينية، خطوة تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، باعتبارها خطوة نحو تعزيز الانقسام.