كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محلل عراقي: مستوى الأسعار النفطية مرهون بالأزمة السياسية مع فنزويلا وتخفيضات أوبك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عبد الرحمن المشهداني، المحلل الاقتصادي العراقي، إن الاضطراب الذي شهده السوق النفطية أدى إلى ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أن الجانب السياسي هو المحرك الأساسي لسوق النفط العالمي، جاء ذلك تعقيبا على ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى منذ بداية العام اليوم نتيجة شح في الأسواق بسبب تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك والعقوبات الأمريكية على فنزويلا.

وأضاف المشهداني، خلال مداخلته مع الإعلامي محمد عبد الصمد، بالفقرة الإخبارية المذاعة على فضائية الغد، أن مستوى الأسعار النفطية مرهون بالأزمة السياسية مع فنزويلا وتخفيضات أوبك، موضحًا أن فور حل الازمة السياسية بفنزويلا ستشهد الأسواق حالة من الاستقرار.

وأشار المحلل الاقتصادي العراقي إلى أن الولايات المتحدة الامريكية هي المتضررة جراء فرض هذه العقوبات على فنزويلا.

يذكر أنه قد ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت لأعلى مستوى منذ بداية العام، وتضافرت تخفيضات الإنتاج من منظمة أوبك بفعل الالتزام باتفاق تقليص الإمدادات مع تراجع عدد الحفارات الامريكية والعقوبات على مبيعات النفط الفنزويلية.