سبوتنيك
ظهر المعارض القطري البارز، خالد الهيل، مساء الأحد، في مقطع فيديو، تحدى فيه "نظام الحكم في الدوحة"، وذلك بعد نحو خمسة أشهر من اختفائه.
وقال الهيل: "إنه بخير وباق على موقفه المعارض لحكم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني"، مضيفا أن "هذا لن يتغير إلا بتغيير منظومة الحكم في قطر قريبا".
وترددت أنباء في فترة غياب الهيل عن احتجازه في مقر السفارة القطرية في لندن، وتكهنات عن إحضاره بالقوة إلى قطر، دون وجود أدلة جازمة تؤكد هذه الروايات.
وأثار اختفاؤه الجدل والتكهنات بتعرضه للاختطاف من قبل المخابرات القطرية، حيث ظهر جالسا في صالة بمكان عام، ومرتديا نظارات سوداء تركت غموضا عن عودته الجديدة.
ويعد خالد الهيل من أبرز معارضي الحكم في قطر، ونظم من مقر إقامته في لندن العام الماضي مؤتمرا للمعارضة، شارك فيه أكاديميون وساسة، وطالبوا خلاله بتغيير النظام في الدوحة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اختفاء غامض... معارض قطري يظهر بشكل مفاجئ ويتحدى الأمير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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