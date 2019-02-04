عبد العال يقرر عقد جلسات مع النواب حول التعديلات الدستورية وفقا للكتل الجغرافية

(أ ش أ)

أكد رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال ، أنه سيعقد جلسات مع كل أعضاء المجلس وفقا للكتل الجغرافية للمحافظات، لإيضاح كل الجوانب المتعلقة بالتعديلات الدستورية ، وما يدور بشأنها من مناقشات.

وأوضح عبد العال - أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، أن اللجنة العامة ناقشت أمس الأحد، الطلب المقدم من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس لتعديل بعض مواد الدستور، وأن اللجنة ستعقد جلسة أخرى بهذا الشأن غدا الثلاثاء، قبل قيام المجلس بإحالة تقريرها "المرتقب " إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لتبدأ بدورها المناقشة فى حدود المواد...