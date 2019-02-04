أبو الغيط: لا يوجد توافق عربي كامل الآن على عودة سوريا للجامعة العربية

أكّد الأمين العام ل​جامعة الدول العربية​ ​أحمد أبو الغيط​، أنّ "أي عودة ل​سوريا​ إلى ​الجامعة العربية​، يتوقّف على توافق عربي كامل".

وأعلن في مؤتمر صحافي مشترك، في ختام الاجتماع الوزاري الأوروبي العربي، أنّه "لا يوجد توافق عربي كامل الآن على عودة سوريا للجامعة العربية".