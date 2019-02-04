معلومات للـLBCI: حذف مسألة وضع سقف زمني لمشروع الكهرباء 24/24 من مسودة البيان الوزاري

كشفت معلومات لقناة الـ"LBCI"، أنّ "تعديلات أُدخلت على البنود الاقتصادية والإصلاحية في مسودة ​البيان الوزاري​، منها حذف الأرقام المخصّصة للقطاعات بموجب "سيدر". كما حُذفت مسألة وضع سقف زمني لمسألة تأمين ​الكهرباء​ 24 على 24 ساعة".

وأفادت القناة بأنّ "هناك معلومات عن أنّ وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ​سليم جريصاتي​ حاول تضمين مقدّمة البيان الوزاري ما يشبه التحذير من التشويش السياسي على عمل الحكومة، إلّا أنّ طلبه قوبل بالرفض لا سيما من قبل ممثّلي "​الحزب التقدمي الاشتراكي​" و"​حركة أمل​" و"​حزب القوات اللبنانية​".