"الصحة": خفض أسعار أكثر من 330 دواء بنسب وصلت إلى 76 بالمئة

أعلن المكتب الإعلامي ل​وزارة الصحة العامة​، أنّ "الوزارة نشرت على موقعها، مؤشّر الدواء الجديد الّذي أظهر خفض أكثر من 330 دواء بنسب وصلت إلى 76 بالمئة، وبمعدّل 21 بالئمة، بناءً على المذكّرات والقرارات الصادرة عام 2018، والمتعلّقة بآلية تسعير الدواء".

وأوضح في بيان، أنّه "سيتبعها خفض أكثر من 70 دواء جينيريك (جنيسية) خلال فترة شهر من الآن، بعدما تمّ خفض 299 دواء جنريك في كانون الأول الماضي"، لافتًا إلى أنّ "في هذا المؤشّر، أدوية مستخدمة بنسب عالية من المرضى هبط سعرها بشكل ملحوظ. وبحسب المذكرات الصادرة عام 2018، تتوقّع وزارة الصحة العامة إعادة درس أسعار 3400 دواء خلال عام 2019".