اشار وزير الشباب والرياضة ​محمد فنيش​ بعد انتهاء اجتماع لجنة صياغة ​البيان الوزاري​ للحكومة العتيدة، الى ان "الاجواء كانت ايجابية في الجلسة".

كانت هذه تفاصيل خبر فنيش بعد انتهاء اجتماع لجنة البيان الوزاري: الاجواء كانت ايجابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.