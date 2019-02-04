"موديز": تشكيل الحكومة اللبنانية سينعكس إيجابيا على الاقتصاد

أكدت وكالة "​موديز​" لخدمات المستثمرين والتصنيف الائتماني أن إعلان تشكيل ​الحكومة​ ال​لبنان​ية الجديدة برئاسة ​سعد الحريري​، بعد 9 أشهر من المفاوضات، سينعكس إيجابياً على ​اقتصاد​ البلاد.

ولفتت الوكالة، في تقرير صدر اليوم، إلى أنه من المتوقع أن تقوم الحكومة الجديدة بتنفيذ الإصلاحات المالية الضرورية لإطلاق حزمة الاستثمارات التي تبلغ قيمتها 11 مليار ​دولار​ لمدة خمس سنوات.

وأوضحت "موديز" أنه "ﺗظل ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻧظراً ﻷن اﻟﻧﻣو الاقتصادي اﻟﺿﻌﯾف ﺟدا سيكون تحدياً لجهود الدمج المالي للحكومة".

وبحسب التقرير، فإن "الموقف المالي والخارجي للبنان، سيظل ضعيفا طالما استمر نقص ثقة المستثمرين في التأثير على الودائع".