الجراح: نأمل أن ننتهي غدا من انجاز مشروع البيان الوزاري

أعرب وزير الإعلام جمال الجراح عن أمله في أن "ننتهي غدا من انجاز مشروع البيان الوزاري"، مشيراً الى "أننا نعمل على تعزيز منطلقات البيان ليكون واضحا ويقارب الامور بطريق مباشرة وبمسؤولية كبيرة لأن هذا التزام الحكومة أمام الشعب".
وفي مؤتمر صحفي له بعد اجتماع لجنة صياغة البيان الوزاري، أوضح الجراح أن "لا مواضيع خلافية والنقاش موضوعي ويهدف الى تعزيز منطلقات هذا البيان"، لافتاً الى أنه "قد نحتاج الى جلسة قصيرة غدا".
ولفت الى أنه "لا يوجد بنود خلافية اطلاقا حول كل القضايا التي كانت مطروحة".
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