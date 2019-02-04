البابا: نأمل أن تكون الوثيقة بين الأزهر والفاتيكان لمحاربة التطرف بداية لسلام تنعم به البشرية

أمل ​البابا فرنسيس​ "أن تكون الوثيقة بين ​الأزهر​ و​الفاتيكان​ لمحاربة التطرف بداية لسلام تنعم به البشرية". وتنص الوثيقة المشتركة بين الأزهر والفاتيكان على فتح باب الحوار بين الأديان من الشرق والغرب وتعزيز التسامح بين الأديان.

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