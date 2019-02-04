حركة تنقلات بين رؤساء 4 قرى في مركز ناصر ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أصدر المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، قرارًا تضمن إجراء حركة تنقلات بين رؤساء القرى بمركز ناصر، شملت قرى "أشمنت، دنديل، بهبشبين، بني عدي".

وتضمنت الحركة نقل، عادل أحمد عوض الله، رئيس قرية دنديل، للعمل رئيسًا لمجلس قروي أشمنت، وعمار جودة جودة، رئيس قرية بني عدي، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لقرية دنديل، ومحمد عبد المنعم توفيق، رئيس قرية أشمنت، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لقرية بهبشين، وحميدة محمد محمد خليفة، رئيس قرية بهبشين، للعمل رئيسًا لمجلس قروي بني عدي.

ووجه المحافظ رؤساء المجالس القروية بالاعتماد على الأسلوب الميداني في العمل، والتلاحم مع المواطنين والوقوف على مطالبهم وحل مشاكلهم، مؤكدًا على أهمية العمل خارج الصندوق والبحث عن حلول غير تقليدية للمشكلات، مؤكدًا على أن معيار النجاح الذي يقيم به أداء التنفيذيين هو مستوى رضا المواطن، وتحقيق تغير ملموس إلى الأفضل في الخدمات الجماهيرية.