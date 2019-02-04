"خطة البرلمان" توصي بتشكيل لجنة عليا لبحث أزمات الهيئات الاقتصادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتشكيل لجنة عليا لبحث أزمات الهيئات الاقتصادية وما تعانيه من أوضاع مالية متأزمة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة الصورة الإجمالية للحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2017/2018، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية وممثلى وزارة التخطيط والجهاز المركزى للمحاسبات.

وقال حسين عيسى، رئيس اللجنة، إن مناقشة اللجنة للحساب الختامى للموازنة العامة للدولة هو تطبيق مباشر وحرفي للسلطة الرقابية للبرلمان من خلال الفحص والتدقيق وتقييم الأداء.

وأضاف أن ضبط أداء الهيئات الاقتصادية مسئولية الوزارات المعنية والحكومة بالدرجة الأولى، وهى مشاكل تراكمية ومُزمنة.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن الأداء الاقتصادي للهيئات الاقتصادية هو صداع أزلي، ووزارة المالية غير مسئولة عن أداء تلك الهيئات.

وقال: "المالية هنا ليست فاعل بل مفعول به، والأرقام تنعكس عليها لكن الأداء الفعلى مسئولية الوزارات المسئولة عن تلك الهيئات".