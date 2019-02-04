"صحة الإسكندرية": ضبط 3.5 طن بسكويت فاسد في برج العرب (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

ضبطت أجهزة مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، 3 أطنان ونصف الطن بسكويت منتهي الصلاحية خلال حملة على أحد أماكن تصنيع وتجارة الحلويات بمنطقة برج العرب.

أعلن ذلك الدكتور محمد أبو سليمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الإثنين، وقال إن إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية شنت حملة مكبرة على مناطق تداول الأغذية بالمحافظة، وأسفر ذلك عن ضبط 720 صندوق من صنف بسكويت بالشيكولاتة وكريم الحليب، بإجمالي وزن 3.480 طن، جميعها منتهية الصلاحية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأضاف أبو سليمان أنه طبقا لتواريخ الصلاحية المدونة على العبوات، تبين أن الضبطية غير مطابقة للقانون 10 لسنة 66 لانتهاء فترة الصلاحية، لافتًا إلى أنه تم تحرير محضر جنحة صحية برج العرب حمل رقم 1 لسنة 2019، وجاري العرض على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.