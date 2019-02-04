عميد كلية الإعلام الأسبق: صناعة الأخبار أصبحت أسهل الآن والوسائل تكلفتها زهيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور حسن عماد مكاوي عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، إن هناك مجموعة من المتغيرات طرأت على الأخبار في القرن الـ21، إذ أصبح هناك شبكة من المحررين يقدمون المحتوى مما ساهم في تدفق الأخبار، فضلا عن تفاعل الجمهور مع الخبر بشكل أكبر.

وأضاف مكاوي، خلال كلمته في ندوة "الصناعات الثقافية"، التي عقدت عصر الإثنين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أن "السمة الثالثة التي طرأت على الأخبار هو التأثير في الجمهور بغض النظر عن عدده فالحديث هنا عن الكيف، واستخدام وسائل الاتصال الفردية بشكل أكبر من الجماعية، وأصبح الملتقي هو من يقود عملية الاتصال".

وأشار إلى أن هذه السمات التي طرأت على الأخبار جعلت الحكومات الوطنية تفقد السيطرة على ما تقدمه من معلومات، ومثال ذلك عدم قدرة الدول إلى إيقاف بث القنوات التي تبث من الخارج.

ولفت إلى أن منصات التواصل الاجتماعي أتاحت للأفراد القدرة على التعبير عن آرائهم، ولها القدرة على التعبير عن تشكيل الرأي العام الكامن (الداخلي).

وقال مكاوي، إلى أن "صناعة الأخبار أصبحت أسهل الآن، والوسائل أصبحت زهيدة التكاليف".