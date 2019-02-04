بالصور.. تأجيل محاكمة رئيس مصلحة الجمارك الأسبق لجلسة الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار سامي محمود عبد الرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامح عثمان يوسف، نائب رئيس المحكمة، ومحمد زكي العطار، وسكرتارية عصام سليم وإيهاب محمد علي، اليوم الاثنين، بتأجيل ثاني جلسات محاكمة رئيس مصلحة جمارك بورسعيد السابق، جمال عبد العظيم سيد أحمد حسنين، إلى جلسة غد الثلاثاء، لاستكمال سماع الشهود والاطلاع على المستندات وتنفيذ طلبات الدفاع.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية رشوة رئيس مصلحة الجمارك، أن المتهم جمال عبد العظيم، رئيس المصلحة السابق، طلب وأخذ مبالغ وعطايا على سبيل الرشوة من المتهمين علاء المنصوري وإسلام حجاج، مستخلصين جمركيين، بوساطة متهمين آخرين، ليستعمل نفوذه لدى الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد حتى يتمكنا من إنهاء مصالحهما.

وتبين من التحقيقات، التي باشرها المستشار إسلام حمد، رئيس فريق التحقيق، أنه بتسجيل المحادثات الهاتفية ولقاءات المتهمين تبين أن المتهم طلب وأخذ أثناء رئاسته الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد من المتهمين السابقين، مبالغ على دفعات، وملابس، مقابل إنهاء مصالح لهما لدى الجمارك، بالإضافة إلي عدد من الاتهامات الأخرى.

وكانت محكمة استئناف الإسماعيلية، حددت جلسة اليوم 8 يناير، لنظر أولى جلسات محاكمة رئيس مصلحة جمارك بورسعيد السابق، جمال عبد العظيم سيد أحمد حسنين، و6 آخرين، لاتهامهم في قضية الرشوة المقيدة تحت رقم 4375 لـسنة 2018 جنايات ميناء بورسعيد، وتم تأجيلها إلي جلسة اليوم ٤ فبراير، لمناقشة شهود الإثبات من الأول وحتي العاشر، كما صرحت المحكمة باستخراج عدد من المستندات مع استمرار حبس المتهمين الأول والثاني والثالث والخامس والسادس للجلسة المقبلة.