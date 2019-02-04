رئيس الحكومة اليمنية: ميليشيات الحوثي تصر على إفشال اتفاق السويد

أكد معين عبدالملك، رئيس مجلس الوزراء اليمني، اليوم الإثنين، إصرار ميليشيات الحوثي على إفشال اتفاق السويد والتنصل من الالتزام به.
ونقلت وكالة أنباء "سبأ" عنه القول، لدى استقباله رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية نيل كومبتون، إن "تساهل" المجتمع الدولي "جعل من أي اتفاق أو قرار جديد فرصة للمليشيات الانقلابية للتصعيد في انتهاكاتها وحربها ضد اليمنيين، لتتجاوز ذلك مؤخراً إلى إطلاق النار على فرق الرقابة الأممية ومنع تحركاتها في تحد سافر وغير مقبول للمجتمع الدولي".
ولفت إلى أن "لعبة المراوغة والمماطلة التي تعتمدها الميليشيا تتجسد حالياً في محاولاتها إعادة التفاوض من جديد على اتفاق السويد وتفسيره بحسب ما يروق لها ويخدم ويشرعن لانقلابها".
وطالب بضرورة وضع حد "للمراوغات الحوثية واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة تجاه خروقاتها المستمرة لوقف إطلاق النار في الحديدة ورفض الانسحاب من المدينة والموانئ، وعرقلة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى".
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