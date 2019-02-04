مصر: القضاء على خلية إرهابية وتصفية 7 من عناصرها

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الاثنين، القضاء على خلية إرهابية بإحدى المناطق النائية بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء، ومقتل سبعة من عناصرها.

وقالت الوزارة، فى بيان صحفى اليوم، إن قطاع الأمن الوطنى تمكن من رصد بؤرة إرهابية تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية ضد المنشآت الحيوية بمنطقة نائية فى العريش.

وأضاف البيان أن العناصر الإرهابية بادرت بإطلاق النار فور وصول قوات الأمن للقبض عليهم، وتعاملت معهم قوات الأمن، ما أسفر عن مقتل سبعة من العناصر الإرهابية، وضُبط بحوزتهم بندقيتين آليتين، و3 بنادق خرطوش، و3 عبوات ناسفة.

يأتي ذلك في إطار العملية الشاملة سيناء 2018 التي انطلقت العام الماضي للتصدى للعناصر الإرهابية في سيناء والحدود الغربية لمصر.

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