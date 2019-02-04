أنجلينا جولي تزور لاجئي الروهينجا في بنجلاديش

أنجلينا جولي

وكالات:

توجهت المبعوثة الخاصة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنجلينا جولي، اليوم الاثنين، لزيارة مخيما للاجئي الروهينجا في مدينة "تكناف" البنغالية بالقرب من الحدود مع ميانمار، وذلك لتقييم الأوضاع الإنسانية في مستهل مناشدة الأمم المتحدة بتقديم نحو مليار دولار لإغاثتهم.

وذكرت شبكة "فرانس 24" أن جولي لم تدل بعد بأي تصريح رسمي

حول زيارتها، مشيرة إلى أنها توجهت فور وصولها إلى المخيم الذي يضم نحو 720 ألف لاجئ كانوا قد فروا من موجات العنف التي ارتكبتها قوات الجيش بحقهم في أغسطس 2017. كما أعلن مصدر شرطي بنغالي أنها ستتوجه لزيارة المزيد منمخيمات اللاجئين في محيط مدينة كوكس بازار غدا.وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين - في بيان - أنه من المقرر أن تختتم المبعوثة الخاصة زيارتها في العاصمة البنغالية دكا، حيث ستقوم بمقابلة رئيسة الوزراء البنغالية شيخة حسينة واجد، ووزير الخارجية أبو الكلام عبد المؤمن، وعدد من كبار المسئولين البنغاليين، لبحث كيفية تقديم المفوضية المساعدة للجهود البنغالية في إغاثة الروهينجا والحاجة لإيجاد حلول مستدامة لإنهاء معاناتهم.