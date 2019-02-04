موقع إسرائيلي : نتنياهو كبح الأنشطة السياسية

كتبت- هبة مصطفى

انتقد موقع عنيان ميركزي العبري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وما قام من ممارسات كابحة للقضاء على أي أنشطة سياسية أو تعددية حزبية تشارك في السلطة، لافتا إلى أنه عمل جاهداً لكبح جماح الرؤساء والموهوبين الذين شقوا طريقهم إلى قيادة الليكود، متسائلا لماذا يجب عليه أن يغير أسلوبه فجأة؟!.

وأوضح الموقع أن نتنياهو لم يكن مهتمًا أبدًا بأي من الحزب أو الكنيست أو الحكومة أو الدولة. يتم منع الحديث عن مثل هذا المصطلح. و تفريقهم. وكل من لا يفعل ذلك بمبادرته الخاصة سيتم إزالته قبل أن يهزم. فهذا هو بيبي و

أتباعه، على حد قول الموقع.

واليوم ، ردد رئيس هيئة الأركان بيني جانتس العودة إلى الجملة التي ستصبح شعار هذه الحملة الانتخابية التي تردد في الشهرين الماضيين: شكرا على 10 سنوات. سنواصل من هنا..

وتابع بالقول إنه لسوء الحظ ، اختار رئيس الوزراء قبل يومين من الانتخابات الأولية ، محاولة إعادة تدوير المؤامرة الزائفة التي قام بها لأول مرة منذ بضعة أشهر.