فرنسا: تنظيم استفتاء للخروج من أزمة السترات الصفراء لم يحسم بعد

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أكد رئيس وزراء فرنسا، إدوار فيليب، أن مسألة تنظيم استفتاء للخروج من أزمة "السترات الصفراء" في البلاد لم تحسم بعد، وذلك بعد أن تناقلت وسائل إعلام فرنسية عن مقربين من الرئيس، إيمانويل ماكرون، أنه يدرس حاليا فكرة تنظيم استفتاء حول عدد من المواضيع الدستورية في مايو المقبل.
وأضاف فيليب - حسبما ذكر راديو "أوروبا 1"، اليوم الاثنين،أن مسألة تنظيم استفتاء في ختام "الحوار الوطني الكبير" للخروج من أزمة "السترات الصفراء" ليست بعد على جدول الأعمال.
ومن جانبهم، قال العديد من الوزراء الفرنسيين -بينهم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، وقادة الحزب الرئاسي "الجمهورية إلى الأمام"- إنهم يعارضون تنظيم مثل هذا
ومن المفترض أن تتناول الأسئلة التي ستطرح على الفرنسيين في الاستفتاء مواضيع دستورية، مثل خفض عدد البرلمانيين، والاعتراف بالبطاقات البيضاء في الانتخابات، والحد من عدد الولايات النيابية.
يُذكر أن تنظيم حلقات النقاش العام في كل أنحاء فرنسا برعاية البلديات المحلية يعد ردًا من السلطات الفرنسية على أزمة الاحتجاجات الاجتماعية التي ينظمها متظاهرو "السترات الصفراء" منذ 17 نوفمبر الماضي، للمطالبة بتحسين القدرة الشرائية.
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