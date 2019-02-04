روسيا تؤكد استمرار دعمها للحكومة العراقية في كل المجالات

وكالات:

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا ميخائيل بوجدانوف، اليوم الاثنين، استمرار دعم روسيا للحكومة العراقية في جميع المجالات.

وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في بيان أوردته قناة (الإخبارية) العراقية، إن

عبد المهدي بحث مع بوجدانوف ،عقد الجلسة المقبلة للجنة الحكومية العراقية الروسية المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة.



وأضاف البيان، أن المبعوث الروسي أكد استمرار دعم

روسيا للحكومة العراقية في جميع المجالات، معربا عن رغبة موسكو بتطوير العلاقات بين البلدين.



من جانبه أكد عبد المهدي حرص العراق على توسيع علاقات التعاون في المجال الاقتصادي والاستثماري وتطوير حقول النفط والغاز مع روسيا، مشيدا بالدور الروسي وعلاقاتها المتوازنة التي تسهم بتدعيم جهود الأمن والاستقرار في المنطقة.