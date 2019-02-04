روسيا: ننظر بإيجابية لمحادثات السلام بين الأفغان غدًا

وزارة الخارجية الروسية

وكالات:

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان ومدير القسم الآسيوي الثاني في وزارة الخارجية الروسية زامير كابولوف، اليوم الاثنين، أن موسكو تنظر بشكل إيجابي إلى محادثات السلام بين الأفغان المقررة غدًا الثلاثاء وبعد غدٍ الأربعاء.

وردًا على سؤال عما إذا كان من المخطط عقد لقاءات رسمية في الخارجية الروسية مع ممثلي

وفود المفاوضات الأفغانية في موسكو غدًا وبعد غدٍ، قال كابولوف، لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "لا، ليس من المخطط، هذا اجتماع أفغاني، سيجتمعون فيما بينهم، ونحن ننظر إلى هذا اللقاء بإيجابية".وقد استضافت عدة دول اجتماعات بين ممثلين عن الحكومة الأفغانية وحركة"طالبان" بغية التوصل إلى إحلال السلام في أفغانستان، واستضافت روسيا في 9 نوفمبر الماضي الجلسة الثانية لـ"صيغة موسكو" المعنية بالمشاورات لإيجاد سبل لإطلاق حوار أفغاني-أفغاني مباشر.وتشهد أفغانستان تفجيرات متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية -مدعومة بقوات أمريكية وأخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو)- ومسلحي حركة "طالبان" التي تسيطر على مساحات كبيرة من أراضي البلاد، وفي المقابل يقوم تنظيم "داعش" الإرهابي بتقوية نفوذه في أفغانستان.