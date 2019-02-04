كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشعب الإيراني لا يستطيع شراء الدجاج بسبب ارتفاع أسعارها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى ارتفاع أسعار الدجاج في ايران بالشعب الإيراني للجوء إلى شراء المعدة العضلية للدجاج.

وقال مهدي يوسف خاني رئيس نقابة الأسماك والطيور: إن ”هذه الأيام مع إرتفاع سعر الدجاج، يلجأ الشعب الى شراء الأجهزة الهضمية للدجاج لاسيما المعدة العضلية".

وتعيش إيران أسوء فتراتها الاقتصادية بسبب العقوبات الأمريكية الأخيرة التي أدت إلى انتشار الفقر والبطالة.

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