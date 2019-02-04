فيلم مصري آخر يصور في المغرب.. بطلته روبي – صورة

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أصبح المغرب قبلة للسينما المصرية من أجل تصوير لقطات أفلام فيه، إذ اختار المخرج محمد السبكي أن يحط الرحال، أخيرا، رفقة الطاقمين، الفني، والتقني لفيلم “حملة فرعون” في مراكش، للتصوير.
ويشارك في بطولة الفيلم “حملة فرعون” الممثلة روبي، وعمرو سعد، الذي يتقمص دور شخصية شعبية، لم يسبق له أن جسد مثلها من قبل.
وشارك المخرج، محمد السبكي، على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” صورة من كواليس التصوير في المغرب.
وكان قد سبق، قبل أيام، أن حط طاقم فيلم “كازابلانكا”، الذي يشارك فيه نجوم مصريون، وعرب في الدارالبيضاء، ومراكش، لتصوير جزء منه.
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