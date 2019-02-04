يوسف العربي يرحب ببنعطية بعد أول مباراة في قطر

رحب الدولي المغربي يوسف العربي، بزميله الجديد مهدي بنعطية، بعد أسبوع تقريباً على لحاقه بالدحيل القطري، قادماً من صفوف يوفنتوس الإيطالي.
العربي استغل عودة زميله بالمنتخب الوطني المغربي للتداريب، لينشر مقطع فيديو ترحيبي بالعميد، الذي استأنف استعداداته مع المجموعة، أمس السبت، تأهباً لقادم الاستحقاقات.
ودشن بنعطية، أولى مبارياته مع الدحيل، في المباراة التي انهزم خلالها فريقه، الخميس الماضي، على يد فريق الغرافة، ف نهائي الكأس.
ولم يقدم الدولي المغربي أداءا متميزا في هذه المباراة التي شارك فيها أساسيا، بل كاد أن يتلقى بطاقة حمراء منذ الدقائق الأولى من الشوط الأول، ليقرر مدرب الفريق استبداله في النصف الثاني من المباراة.
وفشل فريقه الأحمر، في التتويج بأول ألقابه هذا الموسم، فيما ظهر بنعطية بوجه شاحب، ويبدو أنه مازال متأثرا بمرحلة التوقف الطويلة التي عرفها في الفترة الأخيرة، منذ أن اختار مدرب يوفنتوس، ماسيميليانو أليغري عدم الاعتماد عليه أساسيا
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