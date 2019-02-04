حميش يوصل المغرب إلى القائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب

وصل المغرب، عن طريق الكاتب، والوزير السابق، بنسالم حميش، إلى القائمة القصيرة لفرع الأدب في جائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها الثالثة عشرة.
وأوضحت إدارة الجائزة، اليوم الاثنين، أنه جرى اختيار ثلاثة أعمال للقائمة القصيرة في مجال الأدب، وهي رواية “ترتر” للعراقي نزار عبد الستار، ورواية “غواصو الأحقاف” للسعودية أمل الفاران، وكتاب السيرة الذاتية “الذات بين الوجود والإيجاد” لبنسالم حميش.
كما أعلنت الجائزة، اليوم، عن القائمة القصيرة لفرع الفنون والدراسات النقدية، التي ضمت أيضا ثلاثة أعمال من أصل تسعة بلغت القائمة الطويلة، هي كتاب “الخطاب ثلاثي الأبعاد… دراسات في الأدب العربي المعاصر” للسورية سمر الديوب، وكتاب “كتابة القتل في الأدب العربي القديم” للتونسية أمينة الرميلي الوسلاتي، وكتاب “الشعر العربي الحديث: قصيدة النثر” للبناني “شربل داغر”.
وتبلغ قيمة الجائزة في كل فرع 750 ألف درهم إماراتي، ما يقارب نحو 204 آلاف دولار أمريكي، فيما من المنتظر أن تعلن الجائزة عن القوائم القصيرة لباقي الأفرع خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
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