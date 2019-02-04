اتفاق بين رئيسي بلديتي الناصرة ونتسيرت عيليت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التقى اليوم الإثنين رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، برئيس بلدية نتسيرت عيليت، رونين بلوت، لبجث عدّة نقاط إشكالية عالقة بين المدينتين، أهمها موضوع حركة السير الشهيرة بسوئها واكتظاظها في المنطقة.

واتفقا على إقامة مديرية تتكون من مهندسي المدينتين وقيادة الشرطة لحل مشاكل حركة السير في المناطق المشتركة بين المدينتين مثل الشارع الالتفافي للناصرة ودوار البلدية، المعروف باسم "دوار البيج".

وتمّ بحث موضوع ضم منطقة "شبرنتساك" إلى نفوذ مدينة الناصرة، وهي منطقة تقع في قلب مدينة الناصرة ولكنها تتبع إداريا إلى نتسيرت عيليت. وتطالب بلدية الناصرة منذ زمن طويل بضم هذه المنطقة إلى نفوذها.

ويذكر أن موقع "عرب 48" يقوم بإعداد تقرير حول العلاقات بين الناصرة ونتسيرت عيليت، وكان رئيس بلدية الأخيرة رد على سؤال مراسل "عرب 48" حول استعداده للتنازل عن منطقة "شبرنتساك" لصالح بلدية الناصرة، ملمحا إلى أنه على استعداد للتبادل وليس للتنازل عن أراض تتبع لمنطقة نفوذ بلديته.